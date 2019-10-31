Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. 90% составляет наценка посредников за 1 тонну угля на товарной бирже в Казахстане, сообщил председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства индустрии и инфраструктурного развития Канат Баитов.

«Цена угля для коммунально-бытовых нужд и населению складывается из цены отгрузки разреза, в пределах Т3-7 тыс. за тонну в зависимости от условий разработки, железнодорожных тарифов на транспортировку, обслуживание подвижного состава, биржевой стоимости угля, а также маржи посреднических организаций и физических лиц, доставляющих уголь населению. Вместе с тем, при первичной поставке угля наценка посредников за 1 тонну угля на товарной бирже, по данным министерства национальной экономики, составляет 90%», — сообщил Баитов в четверг на пресс-конференции на тему: «Обеспечение углем коммунально-бытового сектора и населения» в правительстве.

Он добавил, что на сегодняшний день рыночная доля четырех угледобывающих компаний составляет 89% от общего объема поставки угля для коммунально-бытовых нужд и населения.

«АО «Шубарколь Комир» – 28%, АО «Каражыра» – 25%, ТОО «Майкубен-Вест» – 25%, ТОО «Богатырь Комир» – 11%», — отметил он.

Напомним, 25 сентября МИА КазТАГ приводил данные антимонопольного ведомства о том, что аффилированные с угледобывающими компаниями посредники (ежегодно одни и те же компании) завышают стоимость угля в два раза.

«При реализации угля по цене Т5,5 тыс. за тонну аффилированные с угледобывающими компаниями посредники (ежегодно одни и те же компании) завышают стоимость угля до Т10 тыс. или в два раза. После перепродажи угля другими посредниками для населения цена на уголь возрастает до Т15-18 тыс. за тонну», — сообщили тогда в комитете по защите и развитию министерства национальной экономики.