Осужденного за госизмену Сыроежкина уговорили подать на апелляцию

Алматы. 31 октября. КазТАГ – Директор центра актуальных исследований «Альтернатива» – политолог Андрей Чеботарев сообщил о том, что осужденного по обвинению в государственной измене известного ученого китаеведа Константина Сыроежкина уговорили подать на апелляцию, передает корреспондент.

«Я могу только сказать, поскольку я общаюсь с его (Сыроежкина – КазТАГ) близкими друзьями, что вроде как его уговорили все-таки подать на апелляцию, я думаю, это правильно», — сказал Чеботарев в четверг в эфире дискуссионного клуба Polyton, отвечая на вопрос ведущего Сергея Дуванова.

Напомним, 7 октября приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Сыроежкин был признан виновным в государственной измене и осужден к 10 годам лишения свободы.

Суд также лишил его гражданства Республики Казахстан. Отбывать наказание осужденный будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. После отбытия основного вида наказания Сыроежкин будет принудительно выдворен за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд на территорию страны сроком на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу.

15 октября МИА КазТАГ сообщало, что группа политологов различных стран СНГ обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, первому президенту РК Нурсултану Назарбаеву, российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой содействовать в освобождении Сыроежкина.

Согласно общедоступной биографии, Сыроежкин с 2006 года является главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. В числе его книг: «Казахи в Китае: очерки социально-экономического и культурного развития», «Современный Синьцзян и его место в казахстанско-китайских отношениях», «Казахстан-Китай: от приграничного сотрудничества к стратегическому партнерству», «Нужно ли Казахстану бояться Китая: мифы и фобии».

Впервые о том, что Сыроежкин перестал выходить на связь с коллегами и близкими, стало известно 5 мая. 16 мая стало известно, что он арестован по подозрению в госизмене.