Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте курс не изменился

Алматы. 31 октября. КазТАГ – Доллар США в четверг относительно данных за среду незначительно подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте курс не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т388,3, а продажи – Т389,5.

В Алматы $1 в обменных пунктах покупают в среднем по Т388,2, а продают по Т389,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т388,6, а продажи – Т389,2.

Официальный курс доллара США, установленный на четверг Национальным банком Казахстана, составляет Т388,54.