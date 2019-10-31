Осадки в виде дождя и снега ожидаются в четверг на всей территории Казахстана

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Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – Осадки в виде дождя и снега ожидаются в четверг на всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов, свзянанных с циклоном с районов ЕТР (Европейской территории России – КазТАГ), сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами ожидается усиление ветра, туман, в северных регионах – гололед, на юге – гроза», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура днем +11+13, ночью +3+5.

В Алматы переменная облачность, утром и днем небольшой дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура днем +18+20, ночью +7+9.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура днем +19+21, ночью +8+10.

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В Западно-Казахстанской области днем местами, ночью по региону ожидаются осадки, также ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем и ночью 0+5.

В Костанайской области днем ожидается дождь, ночью местами – осадки, местами ожидаюстся туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +6+11, ночью -2+3.

В Северо-Казахстанской области днем по региону, ночью местами ожидаются осадки, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +3+8, ночью -3+2.

В Акмолинской области днем местами ожидаются осадки, ночью местами – небольшие осадки, местами ожидаются туман, гололед, днем – усиление ветра 15-20 м/с. Днем +9+14, ночью +1+6.

В Жамбылской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, туман, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +18+23, ночью +6+11.

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В Актюбинской области днем местами ожидается дождь, ночью – осадки, местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +5+10, ночью +3+8.

В Атырауской области ночью местами ожидаются осадки, также местами ожидается туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с. Днем и ночью +3+8.

В Павлодарской области днем местами ожидается небольшой дождь, ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Карагандинской области местами ожидается дождь, ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Туркестанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +18+23, ночью +7+12.

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В Мангистауской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с. Днем и ночью +8+13.

В Кызылординской области ночью местами ожидается небольшой дождь, утром и днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +16+21, ночью +2+7.

В Восточно-Казахстанкой области днем местами ожидаются дождь, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +15+20, ночью 0+5.

В Алматинской области днем местами ожидается небольшой дождь, ночью в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +18+23, ночью +4+9.

«В ближайшие сутки на отдельных горных реках востока ожидается дальнейшее увеличение водности, на реках юга, юго-востока республики будет наблюдаться колебание водности, на реке Ертис на нижерасположенных участках сбросов Шульбинского водохранилища ожидается подъем уровня воды. На реках северной половины республики ожидается охлаждение водной поверхности, также на отдельных малых реках возможно появление первых ледовых явлений», — предупредили синоптики.

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