Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Названы цены на четыре марки угля в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«По данным местных исполнительных органов на сегодня стоимость угля на разные марки из разных месторождений в зависимости от себестоимости добычи и расстояния доставки до пунктов реализации колеблется от Т7 тыс. до Т19 тыс.», — сообщил в четверг на пресс-конференции на тему: «Обеспечение углем коммунально-бытового сектора и населения» в правительстве председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства индустрии и инфраструктурного развития Канат Баитов.

Он сообщил, что по результатам мониторинга цен на уголь по городу Нур-Султан определены восемь компаний, которые реализуют уголь в 11 точках в разных частях города.

«Цены на все виды (угля – КазТАГ) фиксированные. Средняя цена стоит Т12 тыс. – это без учета доставки. Средние цены на уголь: Шубаркуль – Т12 050, Каражыра – Т12 700, Майкуба – Т13 000, Богатырь көмір – Т9 500», — добавил Баитов.