Назначен председатель комитета геодезии и картографии МЦРИАП Казахстана

Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ — Назначен председатель комитета геодезии и картографии министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Омаш Сергазы Багдатович назначен на должность председателя комитета геодезии и картографии министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК», — говорится в сообщении в четверг.

Омаш с августа был ВРИО главы председателя комитета геодезии и картографии, до этого – с мая по август 2019 года он был заместителем председателя – членом правления АО «НИХ «Зерде», а еще раньше – с 2018 по 2019 годы возглавлял комитет по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства.