Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. При отсутствии интернета электронного журнала «Күнделік» быть не должно, заявила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова.

«Интернет, он, да, он разный на сегодняшний день. Он от четырех до 10 Мб – это хороший интернет. В 69% школ есть этот интернет. Другой вопрос, когда точка интернета с такой скоростью доходит до школы, падает скорость интернета. Это одна проблема. Другая проблема – есть 93 школы, в которых вовсе нет интернета. Вопросы с интернетом будут решаться. (…) Если нет интернета, то электронного журнала («Күнделік») тоже быть не должно», — сообщила Каринова на пресс-конференции в СЦК в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента КазТАГ о комментариях к ее посту в соцсети.

Также она высказалась о занижении баллов.

«Что касается занижения баллов – занижения баллов быть не должно. (…) Я думаю, конкретный случай, вот в случае вопроса Томирис (в какие годы она жила – КазТАГ), нужно рассматривать отдельно. Обобщать в вопросах оценивания – это очень неправильный подход. (…) Поэтому мы сторонники того, чтобы каждый индивидуальный случай рассматривать индивидуально, и только после этого давать определенную оценку. В вопросах оценивания, мы считаем, что (преждевременные выводы – КазТАГ) делать нельзя», — добавила Каринова.

К слову, вице-министр образования и науки РК не стала отвечать, знает ли она, в какие годы жила Томирис.

Напомним, 30 октября депутат мажилиса парламента РК Кенес Абсатиров потребовал остановить обязательное использование системы «Күнделік» в школах Казахстана.