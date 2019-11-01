Порядка 45% составляет удовлетворенность казахстанцев здравоохранением – Биртанов

Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Порядка 45% составляет удовлетворенность казахстанцев здравоохранением, заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Причина реформы системы здравоохранения, наверное, одна – ожидания населения от системы здравоохранения растут быстрее, чем идет развитие самой системы, и это развитие все время необходимо подталкивать. Нам важно, чтобы люди понимали, что мы делаем и для чего. У нас есть ряд индикаторов, к достижению которых мы стремимся, главный из которых – удовлетворенность населения. Сегодня она составляет порядка 45%, тогда как в развитых странах – не меньше 80%», — сказал Биртанов в ходе встречи с журналистами ведущих СМИ в пятницу.

Вместе с этим он отметил, что система обязательного соцмедстрахования (ОСМС), которая стартует со следующего года, должна повысить этот показатель.

«Многие проблемы – от недостатка финансирования. За счет ОСМС в следующем году впервые на 60% увеличивается объем финансирования медицины. Это не может не дать эффекта, механизмы должны заработать на уровне каждой районной больницы. Мы ожидаем, что внедрение ОСМС окажет влияние на качество медицинской помощи, на доступность услуг и даст рост той самой удовлетворенности. В программных документах к 2025 году мы намереваемся поднять уровень удовлетворенности до 60%», — сказал глава минздрава.

Он отметил, что замерять уровень удовлетворенности можно разными способами. По его словам, есть объективные показатели (такие, как снижение заболеваемости, смертности), так и субъективные (сокращение количества жалоб).

«Внешний, независимый способ оценки мы начали применять с 2016 года. Лет пять назад уровень удовлетворенности здравоохранением составлял и 80%, но тогда способы оценки у нас были другими»», — добавил Биртанов.

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане запускается система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), в которой будет наличествовать два пакета оказания медпомощи.

Первый – это пакет гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП), финансируемый за счет республиканского бюджета. Он будет доступен для всех граждан РК и оралманов и включает скорую помощь и санитарную авиацию; медицинскую помощь при социально-значимых заболеваниях и в экстренных случаях; профилактические прививки; амбулаторно-поликлиническую помощь с амбулаторно-лекарственным обеспечением.

Второй пакет – это пакет ОСМС, включающий объем медицинской помощи сверх ГОБМП, финансируемый за счет обязательных страховых взносов государства, работодателей и работников в фонд ОСМС. В него входит амбулаторно-поликлиническая помощь; стационарная медпомощь, стационарозамещающая помощь, восстановительное лечение и медицинская реабилитация; паллиативная помощь и сестринский уход; высокотехнологичная помощь.