При традиционной системе образования в РК ребенок травмировался из-за «двоек»

Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. При традиционной системе образования ребенок травмировался из-за «двоек», заявила учитель истории средней школы №59 Нур-Султана Нуржамал Орынханкызы.

«Если при традиционной системе оценивания мы ребенка в какой-то мере травмировали, то есть ребенок мог не ответить на какое-то домашнее задание, или когда отвечал, у него были такие мысли «вот сейчас я скажу что-то неправильное, что-то неправильное сделаю, все, мне будет (оценка – КазТАГ) «два», теперь ребенок, когда отвечает домашнее задание или работает на уроке, у него нет такой травмирующей ситуации, что это неправильно, что ему поставят (оценку – КазТАГ) «два», — сообщила Орынханкызы в пятницу на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций при президенте РК.

К такому выводу пришли и в министерстве образования и науки (МОН) РК в результате исследования в 30 школах республики.

«Проведено диагностическое исследование в пилотных школах. Пилотных школ 30 в стране, в которых с 2015 года ведется (исследование – КазТАГ). Это направление у нас дальше продолжается. В четвертом классе они завершили, и по начальному классу проведено диагностическое исследование, есть четкие конкретные результаты по каждому классу, по каждой школе, по каждому учителю и по каждому ученику. Эти результаты у нас в руках имеются», — сообщила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова в ответ на вопрос корреспондента КазТАГ, как в МОН пришли к выводу о старой системе образования.