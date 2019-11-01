Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил посла РК в Латвии, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства Примбетов Тимур Владимирович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Латвийской Республике», — говорится в сообщении Акорды в пятницу.

Также сообщается, что «указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Литовской Республике Темирбаев Виктор Валерьевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Латвийской Республике по совместительству».

Напомним, Виктор Темирбаев занимал должность посла РК в Латвии по совместительству с февраля 2019 года.