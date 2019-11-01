Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ – Режим «открытого неба» ввели в 11 аэропортах Казахстана, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«С 1 ноября вводится режим «открытого неба» в аэропортах городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей, предусматривающий снятие ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха» по направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как пояснили в КГА, полеты с пятой степенью «свободы воздуха» подразумевают полеты иностранной авиакомпании через города Казахстана в города третьих стран, «что позволит повысить транзитный потенциал Казахстана и увеличить транзитный пассажиропоток через отечественные аэропорты».

«Срок действия режима «открытое небо» – три года с возможностью дальнейшего продления. Внедрение данного режима в Казахстане будет способствовать привлечению новых иностранных перевозчиков, открытию новых международных маршрутов, увеличению конкуренции и в конечном счете повлияет на снижение стоимости авиабилетов и доступности воздушного транспорта для широких слоев населения, а также развитию туризма и увеличению транспортной доступности Международного финансового центра «Астана» (МФЦА)», — сказано в сообщении.

В комитете уточнили, что на сегодня, в рамках развития данного направления выполнены следующие мероприятия: проведены переговоры с авиационными властями Оман, по итогам которых авиакомпания SalamAir планирует начать выполнение полетов из Маската в Алматы в следующем году; авиакомпания «Эйр Астана» планирует открытие рейсов в Джидду – три рейса в неделю в I квартале 2020 года, авиакомпания SCAT планирует начало полетов в Джидду и Медину два раза в неделю с 30 ноября 2019 года; 22-24 октября проведены переговоры с крупнейшим в Азии лоукост перевозчиком Air Asia и глобальным перевозчиком Singapore Airlines; были проведены переговоры с авиакомпанией «Уральские Авиалинии», 22 декабря будет открыт рейс по маршруту Екатеринбург–Алматы; авиакомпания Fly Arystan с 13 декабря 2019 года начнет выполнение ежедневных авиарейсов по направлению Нур-Султан–Москва; проведены переговоры с авиакомпанией LOT, польская авиакомпания увеличит количество полетов до семи рейсов в неделю из Варшавы в Нур-Султан с лета 2020 года и откроет рейсы в Алматы с 2021 года.

«Также, планируется проведение встреч с авиационными властями Катара по полетам авиакомпании Qatar Airways, с авиационными властями Объединенных Арабских Эмиратов по полетам авиакомпаний Emirates, Fly Dubai и других стран для открытия новых сообщений», — добавили в КГА.