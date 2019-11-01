От общества – к частнику! А-паркинг – сервис или система взимания денег? 01.11.2019 14:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 41 0 Как земля общественного пользования вдруг стала источником миллионных убытков для частной компании? В студии ZONA kz эксперт Общественного совета города Алматы Анна Данилина и эксперт-разработчик парковочных систем Александр Чулков Похожие материалы: Неудовлетворительным показателем назвал Токаев ввод одной новой школы в год в Алматы Система E-learning стоимостью Т35 млрд не была принята в эксплуатацию Инвестирование денег ЕНПФ в облигации КТЖ по ставке 11,5% соответствует рынку Денег на поддержку реального сектора экономики меньше из-за нехватки документов – Смаилов «Во-первых, никакого вмешательства в работу президента со стороны Елбасы нет и не будет. Во-вторых, Токаев — это не второй Назарбаев». «Одна партия «Нур Отан» не может выражать мнение всего общества». «Китайская компания подняла зарплату работникам после протестов»