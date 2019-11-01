От общества – к частнику! А-паркинг – сервис или система взимания денег?

Общество 41 0
Как земля общественного пользования вдруг стала источником миллионных убытков для частной компании? В студии ZONA kz эксперт Общественного совета города Алматы Анна Данилина и эксперт-разработчик парковочных систем Александр Чулков

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