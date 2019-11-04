Назначен начальник ДП Акмолинской области

Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ — Назначен начальник департамента полиции (ДП) Акмолинской области, сообщает пресс-служба МВД РК.

«В Кокшетау министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев представил нового начальника областного департамента полиции. По согласованию с администрацией президента и акимом области на должность начальника департамента полиции Акмолинской области назначен генерал-майор полиции Баймурзин Арманбек Хакимбекович. (…) Нового начальника департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев вместе с акимом области Ермеком Маржикпаевым», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Также сообщается, что «генерал-майор полиции Билялов Берик Султангазинович освобожден от занимаемой должности и продолжит работу в центральном аппарате МВД».

Как уточнили в МВД, Баймурзин в органах внутренних дел работает с 1992 года; в разные годы работал в комитете криминальной полиции МВД, первым заместителем начальника департамента полиции Жамбылской области, а с ноября 2014 года возглавлял департамент криминальной полиции МВД.

Напомним, 4 октября КазТАГ со ссылкой на Kokshetau Asia сообщало, что заместителя начальника департамента полиции (ДП) Акмолинской области Асана Садуова и начальника управления финансового обеспечения ДП Сауле Жумалину подозревают в коррупции. По версии следствия, правонарушения совершались подозреваемыми на протяжении года. Сообщалось, что полковник Садуов уволен из органов внутренних дел.

В этот же день в пресс-службе комитета национальной безопасности (КНБ) РК сообщили, что 3 октября по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 189 (присвоение вверенного чужого имущества, совершенное должностным лицом, неоднократно в крупном размере), пунктом 3 части 4 статьи 362 (превышение власти или должностных полномочий») УК РК, задержан заместитель начальника департамента полиции Акмолинской области полковник полиции Асан Садуов. В КНБ отметили, что «в настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой проводятся дальнейшие мероприятия в рамках досудебного расследования».

8 октября в пресс-службе МВД РК сообщили, что начальник ДП Акмолинской области Берик Билялов отстранен от исполнения служебных обязанностей, ИО начальника областного ДП назначен Арманбек Баймурзин, возглавляющий департамент криминальной полиции МВД РК.

10 октября заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди сообщил, что начальник ДП Акмолинской области Берик Билялов отстранен от должности на период расследования.