Продажи активов на $2 млрд могут помочь ArcelorMittal сократить долги – Fitch

Алматы. 4 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Продажи активов на $2 млрд могут помочь ArcelorMittal сократить долги при сохранении чувствительности кредитного профиля к давлению на европейском рынке, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

«ArcelorMittal испытывает на себе продолжающееся давление рынка: компания опубликовала слабые операционные результаты за II квартал 2019 года. Гибкость ArcelorMittal в отношении сокращения инвестиций: денежного потока от выпуска оборотных средств и поступлений от недавно объявленных продаж активов на $2 млрд может помочь компании достичь своей цели по сокращению задолженности, хотя ее кредитный профиль был и, вероятно, останется весьма чувствительным к давлению на европейском рынке», — сообщается на сайте агентства.

Российские металлурги, в том числе ММК, НЛМК, «Северсталь» и «Евраз», выиграли от стабильного спроса и ограниченного предложения стали из-за обслуживания нескольких объектов в первом полугодии 2019 года, в отличие от рынка Европейского союза (ЕС). Отечественные премии в 2019 году были исключительно высокими на российском рынке. Однако цены на сталь в стране уже начали падать, так как высокие товарные премии, по мнению Fitch, привлекли импорт из других стран, в том числе из Казахстана.

Цены на стальную продукцию в Западной Европе, по данным Fitch, упали в 2019 году с их пика 2017-2018 годов и, вероятно, останутся низкими в 2020 году. Маржа производителей стали была под давлением, но давление может ослабнуть ко второму полугодию 2020 года из-за сокращения мощностей и снижения затрат на ввод.

Спотовые цены на сталь и маржа стали постепенно снижаться в 2019 году из-за сочетания слабого спроса, доступного предложения (эффект сокращения производства еще не оказал существенного влияния на цены) и ценового давления. Регистрация в автомобильном секторе, одном из основных потребителей стали, снизилась на 1,6% г/г в январе-сентябре. В то же время предложение остается высоким, отчасти из-за высокой доступности импорта. Защитные меры, включая квоты и тарифы, введенные ЕС в феврале, лишь незначительно сократили импорт стали.

Полный объем объявленных сокращений внутреннего производства еще предстоит увидеть, причем большинство сокращений запланировано на IV квартал 2019 года. Маржа сталелитейщиков была еще более сжата устойчиво высокими ценами на сырье, которые начали снижаться только в последнее время.

Fitch ожидает сохранения низких цен в ближайшем будущем из-за низкого спроса и дальнейшего умеренного давления в европейском автомобильном секторе. Несмотря на потенциальный рост автосектора в некоторых странах, французский и немецкий авторынки в последнее время находятся на циклическом максимуме, и макроэкономическая слабость в этих странах, вероятно, повлияет на спрос на автомобили. Brexit, вероятно, окажет негативное влияние на продажи автомобилей в Великобритании. Кроме того, сохраняется значительная неопределенность в отношении того, как новые целевые показатели выбросов ЕС повлияют на предложение продукции автопроизводителей и реакцию клиентов на электрифицированные модели.

Fitch ожидает медленного роста в строительном и машиностроительном секторах, хотя потенциальные финансовые стимулы ЕЦБ могут поднять европейский спрос на стальную продукцию.