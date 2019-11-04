Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Пассажирские поезда в Казахстане усиленно проверяют после трагедии в Пакистане, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Учитывая трагический случай, произошедший в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана, комитетом транспорта МИИР РК поручено инспекциям транспортного контроля совместно со структурными подразделениями комитета чрезвычайных ситуации (КЧС) министерства внутренних дел РК и АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) усилить проверочные работы во всех пассажирских поездах, курсирующих на территории республики, на предмет недопущения нарушений требований пожарной безопасности», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В целом, по данным МИИР, с начала 2019 года территориальными органами транспортного контроля проверено 866 пассажирских поездов в пути следования, из них 577 АО «Пассажирские перевозки», 39 АО «Пригородные перевозки», 11 «пригородные местного исполнительного органа», 111 поездов формирования СНГ и 132 «частных перевозчиков».

«По результатам было установлено 5136 нарушений правил перевозок пассажиров, из них 38 нарушений по противопожарной безопасности. В разрезе перевозчиков, нарушения противопожарной безопасности составляет следующим образом: АО «Пассажирские перевозки» – 27; АО «Пригородные перевозки» – четыре; «Пригородные местного исполнительного органа» – 1; «Частных перевозчиков» – шесть (ТОО «Марал Нур» – три, ТОО «Nomadas» – три). Основным выявленным нарушением является отсутствие системы пожарной охраны и сигнализации», — сказано в сообщении.

Напомним, 31 октября в Пакистане на ходу загорелся пассажирский поезд. В результате катастрофы погибло более 60 человек.