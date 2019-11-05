10 станций мониторинга прорывоопасных моренных озер введены в эксплуатацию в горах Алматы

Новости 61 0
Задрав штаны, бежать в двадцатку лучших Задрав штаны, бежать в двадцатку лучших
1298

Алматы. 5 ноября. КазТАГ – 10 станций мониторинга прорывоопасных моренных озер введены в эксплуатацию в горах Алматы, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«В рамках рабочего визита заместителя министра внутренних дел РК Юрия ​ Ильина в ДЧС Алматы доложено о состоянии работы по внедрению автоматизированной системы мониторинга селевой опасности (АСМ), предназначенной для мониторинга и оценки прорывоопасности моренных озер, ведения контроля за гидрометеорологической ситуацией и предупреждения селевых потоков территории, прилегающих к городу Алматы. В настоящее время завершен первый этап, в рамках которого запущены 10 станций мониторинга, которые в online-режиме способны передавать в диспетчерскую ДЧС показания ​ 10 параметров наблюдения непосредственно с двух опасных озер, русел и вероятных очагов зарождения селей», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как пояснили в ДЧС, все замеряемые параметры научно-обоснованы, проект прошел госэкспертизу и финансируется акиматом Алматы.

«Теперь температура и уровень воды, температура воздуха, количество осадков и другие параметры, включая видео и фото фиксируется без участия человека ежечасно и в режиме реального времени считываются в ДЧС и «Казселезащите». Определены критические значения снимаемых параметров, при достижении которых система включает сигнал тревоги у диспетчера на экране компьютера. Все это позволит своевременно принять меры по снижению рисков возникновения селей, а в критических ситуациях своевременно оповестить и эвакуировать людей. Завершение проекта запланировано на 2020 год», — добавили в ДЧС.

Похожие материалы:

  1. Погода без осадков ожидается во вторник в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
  2. Система E-learning стоимостью Т35 млрд не была принята в эксплуатацию
  3. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 55 км от Алматы
  4. Землетрясение силой 4,3 балла зарегистрировано в 280 км к северо-востоку от Алматы
  5. Землетрясение силой 3,9 балла зарегистрировано в 157 км к востоку от Алматы

Новости партнеров

Загрузка...