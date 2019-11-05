11 законов обещают принять для развития гражданского общества и его институтов в РК

Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. 11 законов планируется принять для развития гражданского общества и его институтов, сообщил вице-министр информации и общественного развития Казахстана Данияр Есин.

«Предполагается, что большой блок законодательных поправок коснется создания благоприятных условий для развития гражданского общества и его институтов. Планируется разработка порядка 11 законопроектов, касающихся деятельности политических партий, профсоюзов, средств массовой информации, свободных и справедливых выборов, местного самоуправления, реализации прав граждан на свободу объединений и мирных собраний», — сказал Есин во вторник на форуме национально-культурных центров стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) «Гражданское общество на пространстве СВМДА: состояние и перспективы развития».

Есин также заявил, что институты гражданского общества при содействии органов государственной власти должны разделить ответственность за достижение результатов, обозначенных в концепции развития гражданского общества до 2025 года.