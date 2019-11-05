Бельгийский суд снял обвинения в коррупции с велогонщика Александра Винокурова

Алматы. 5 ноября. КазТАГ – Бельгийский суд снял обвинения в коррупции с казахстанского велогонщика Александра Винокурова из-за отсутствия доказательств, передает корреспондент агентства.

«Я очень рад, что наконец точка в этом вопросе поставлена и суд вынес единственное справедливое решение. Смотрим только вперед в будущее! Мы провели самый успешный сезон в этом году, но впереди еще много работы и планов! Не расслабляемся!» — прокомментировал во вторник решение суда Винокуров на своей странице в социальной сети.

Напомним, 20 декабря 2017 года стало известно о том, что обвинительная палата города Льеж предъявила олимпийскому чемпиону Винокурову обвинение в договорном характере велогонки «Льеж–Бастонь–Льеж», которая состоялась в 2010 году. Сам велогонщик все обвинения отрицает и изначально был уверен в положительном для себя исходе дела.