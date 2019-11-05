Госзакупки иностранных вертолетов массой более двух тонн планируют запретить в Казахстане

Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ – Государственные закупки иностранных вертолетов массой более двух тонн планируют запретить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

В частности, в перечень товаров, подлежащих изъятию из национального режима, происходящих из иностранных государств, намерены включить летательные аппараты (вертолеты) с массой пустого снаряжения аппарата более 2 тыс. кг.

Вместе с тем, правительство намерено допустить к участию в государственных закупках товары, произведенные юридическим лицом Казахстана, имеющим индустриальный сертификат, а при поставке товаров в рамках государственных закупок обязательным условием планируется сделать предъявление поставщиком сертификата о прохождении товара формы «CT-KZ».