Алматы. 5 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане зарегистрированы экспресс-тесты на определение ВИЧ-статуса, сообщил директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний (КНЦДИЗ) Бауыржан Байсеркин.

«В начале этого года мы начали процедуру регистрации экспресс-тестов, на настоящий момент они зарегистрированы и разрешены к розничной торговле. Мы зарегистрировали тест-систему, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и относится к последнему – четвертому – поколению экспресс-тестов», — сказал Байсеркин на пресс-конференции во вторник.

По его словам, тест-система является «скрининговой», то есть диагноз по ее результатам сразу не ставится.

«Идет, так сказать, отсев среди общей массы обследуемых лиц, и, если у кого-то есть какие-то подозрения, тест дает сигнал, что этот человек должен пройти определенные виды исследования для постановки диагноза. Сегодня тесты есть в продаже в аптеках, их несколько видов», — добавил глава КНЦДИЗ.

Также он сообщил, что Центр совместно с филиалом Колумбийского университета запускает программу, в рамках которой экспресс-тест будет использоваться неправительственными организациями для выявления ВИЧ-инфекции в группах риска.

Как сообщалось, процесс регистрации экспресс-теста на определение ВИЧ-статуса в Казахстане был начат в октябре 2018 года, пилотный проект по его апробации реализовывался в двух регионах страны посредством СПИД-сервисных неправительственных организаций в среде лиц, употребляющих наркотики.

Пресс-конференция прошла в рамках стартовавшей компании «Решающая роль сообществ» в борьбе со СПИД, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, отмечаемому 1 декабря. Кампания продлится до 5 декабря, в ее период будут работать горячие телефонные линии для ответов на вопросы от населения и ключевых групп, а также выездные кабинеты доверия.