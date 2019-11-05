Алматы. 5 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Дисбаланс в конкуренции вынуждает частное кредитное бюро бороться за равные права, заявил генеральный директор Первого кредитного бюро (ПКБ) Руслан Омаров.

«По закону все обязательные поставщики информации поставляют кредитную информацию без согласия заемщика в кредитное бюро с госучастием – это обязательно. К нам они поставляют кредитную информацию на добровольной основе. Идет дисбаланс в части конкуренции по сбору информации. Ситуация может в любой момент измениться, потому что регулирование со стороны госорганов приводит к росту преференций, естественно, госструктуре. Поэтому есть риски. Мы выступаем за то, чтобы выравнять права или привести к двухуровневой системе», — сказал Омаров корреспонденту МИА «КазТАГ».

По его словам, в настоящее время на рынке существуют кредитное бюро с государственным участием и частное кредитное бюро. На равных они не были никогда, потому что у дочернего предприятия Национального банка (НБ) РК всегда были очень большие преференции по закону. ПКБ всегда конкурировало де-факто не с «дочкой» НБ, а с самим Нацбанком.

«Административный ресурс имеет место быть. Конфликт интересов с мегарегулятором был», — сказал Омаров.

Он надеется, что с приходом нового руководства Нацбанка все изменится.

«Эти изменения уже идут. Как минимум, начинается обсуждение того, что необходимо либо выравнять права и сделать справедливой конкуренцию между этими кредитными бюро, либо привести к двухуровневой системе», — отметил глава ПКБ.

Двухуровневая система включает первый уровень – «дочку» Нацбанка, кредитное бюро с государственным участием, в которое поступает вся информация от участников рынка и далее спускается в другие частные бюро.

«Может же быть несколько частных кредитных бюро, по закону нет ограничений. Частные кредитные бюро, соответственно, будут получать информацию из кредитного бюро с госучастием, но с рынком будут работать – предоставлять ему информацию только частные кредитные бюро», — уточнил Омаров.

Банки, любые игроки могут брать информацию из любого бюро – это не ограничено. В большей степени, как заверил глава ПКБ, естественно, берут из Первого кредитного бюро.

«ПКБ является источником наиболее полной, актуальной, корректной кредитной информации. Мы предоставляем более 35 дополнительных продуктов клиентам: скоринг, мониторинг и другие. В другом же бюро есть только кредитные отчеты, то есть базовая информация», — резюмировал Омаров.