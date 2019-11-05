Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 5 ноября. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник изменился разнонаправленно: в пунктах обмена валют Нур-Султана доллар незначительно подорожал, в Алматы и Шымкенте – подешевел, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т388, а продажи – Т389,8.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 в среднем покупают по Т387,7, а продают по Т389,3.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т388,5, а продажи – Т389,1.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на вторник, составляет Т388,19.