Ноябрьские нововведения КФГД коснулись лишь рынка срочных депозитов в РК

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Алматы. 5 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Нововведения Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) – повышение тенговых ставок по большинству срочных вкладов и понижение по большинству сберегательных вкладов – коснулись лишь рынка срочных депозитов в Казахстане, отметил эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов.

«Наиболее привычный для вкладчиков инструмент сбережения, позволяющий как досрочное снятие денег, так и пополнение вклада без соответствующих удержаний остается несрочный депозит, доля которого в структуре вкладов населения по разным оценкам находится выше 95%. В то же время срочный рынок, включающий в себя срочные и сберегательные депозиты, призван быть более устойчивым источником фондирования в структуре пассивов банков, поскольку учитывает риски досрочного изъятия и пополнения депозитов. Вступившие с начала месяца нововведения коснулись лишь срочный рынок, поэтому говорить о стимулировании привлечения «коротких» денег в ущерб «длинным» деньгам некорректно», — прокомментировал Досов для КазТАГ сообщение о повышении тенговых ставок по большинству срочных вкладов в пределах 0,1-1,5% в зависимости от срочности и понижении по большинству сберегательных вкладов на 0,1-0,6% в зависимости от срочности в ноябре в Казахстане.

На вопрос, как трактовать редакцию КФГД об изменении ставок «большинства» вкладов, эксперт ответил, что «изменения затронули вклады со сроком размещения 6-24 месяца, тогда как ставки вознаграждения по вкладам до трех месяцев не изменились (10,3% по срочным и 12,4% по сберегательным)».

«Как ранее сообщили в КФГД, расчет размера максимальных рекомендуемых ставок вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам в национальной валюте производится на основании рыночных трендов. Другими словами, снижение или повышение ставок зависит от предложения банков», — уточнил собеседник агентства.

На вопрос, не коснутся ли изменения уже размещенных в банках второго уровня (БВУ) депозитов, спикер ответил, что «не коснутся».

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«Да, условия по ранее заключенным договорам не изменятся на весь срок исполнения договора. Другими словами, изменения коснутся только вновь открываемых или пролонгируемых депозитов», — пояснил Досов.

На вопрос, какое решение по базовой ставке примет Национальный банк (НБ) РК в декабре и просьбу аргументировать свой прогноз, эксперт отметил, что «как ранее сообщил сам регулятор, дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом соответствия складывающейся и прогнозируемой динамики инфляции в целях достижения целевых ориентиров».

«Другими словами, при увеличении рисков выхода инфляции за пределы коридора 4-6%, Нацбанк будет ужесточать монетарную политику. В то же время решение по базовой ставке на декабрьском заседании будет во многом зависеть от того, как сложится инфляция в ноябре. То есть готового решения на данный момент нет. Напомним, в октябре годовая инфляция в стране выросла до 5,5% в сравнении с показателем в 5,3% в сентябре», — поделился наблюдениями собеседник агентства.

На вопрос, как складываются ставки по ссудам населению, спикер ответил, что «из суммы стоимости фондирования и кредитного риска, принимаемого банками».

«По мере улучшения ситуации в экономике, в том числе дальнейшего замедления инфляции мы будем наблюдать и снижение ставок по розничным кредитам. Однако сильного снижения ставок по кредитам физических лиц мы не ожидаем в среднесрочной перспективе. Соответственно, при обратной динамике закономерно ожидать противоположное», — подытожил Досов.

Напомним, 31 октября сообщалось о повышении тенговых ставок по большинству срочных вкладов в пределах 0,1-1,5% в зависимости от срочности и понижении по большинству сберегательных вкладов на 0,1-0,6% в зависимости от срочности в ноябре в Казахстане.

«В ноябре будут повышены тенговые ставки по большинству срочных вкладов в пределах 0,1-1,5% в зависимости от срочности, и понижены по большинству сберегательным вкладам на 0,1-0,6% в зависимости от срочности», — сообщила в прошлый четверг Ассоциация финансистов Казахстана (АФК).

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