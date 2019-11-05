Ноябрьские нововведения КФГД коснулись лишь рынка срочных депозитов в РК

Алматы. 5 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Нововведения Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) – повышение тенговых ставок по большинству срочных вкладов и понижение по большинству сберегательных вкладов – коснулись лишь рынка срочных депозитов в Казахстане, отметил эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов.

«Наиболее привычный для вкладчиков инструмент сбережения, позволяющий как досрочное снятие денег, так и пополнение вклада без соответствующих удержаний остается несрочный депозит, доля которого в структуре вкладов населения по разным оценкам находится выше 95%. В то же время срочный рынок, включающий в себя срочные и сберегательные депозиты, призван быть более устойчивым источником фондирования в структуре пассивов банков, поскольку учитывает риски досрочного изъятия и пополнения депозитов. Вступившие с начала месяца нововведения коснулись лишь срочный рынок, поэтому говорить о стимулировании привлечения «коротких» денег в ущерб «длинным» деньгам некорректно», — прокомментировал Досов для КазТАГ сообщение о повышении тенговых ставок по большинству срочных вкладов в пределах 0,1-1,5% в зависимости от срочности и понижении по большинству сберегательных вкладов на 0,1-0,6% в зависимости от срочности в ноябре в Казахстане.

На вопрос, как трактовать редакцию КФГД об изменении ставок «большинства» вкладов, эксперт ответил, что «изменения затронули вклады со сроком размещения 6-24 месяца, тогда как ставки вознаграждения по вкладам до трех месяцев не изменились (10,3% по срочным и 12,4% по сберегательным)».

«Как ранее сообщили в КФГД, расчет размера максимальных рекомендуемых ставок вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам в национальной валюте производится на основании рыночных трендов. Другими словами, снижение или повышение ставок зависит от предложения банков», — уточнил собеседник агентства.

На вопрос, не коснутся ли изменения уже размещенных в банках второго уровня (БВУ) депозитов, спикер ответил, что «не коснутся».

«Да, условия по ранее заключенным договорам не изменятся на весь срок исполнения договора. Другими словами, изменения коснутся только вновь открываемых или пролонгируемых депозитов», — пояснил Досов.

На вопрос, какое решение по базовой ставке примет Национальный банк (НБ) РК в декабре и просьбу аргументировать свой прогноз, эксперт отметил, что «как ранее сообщил сам регулятор, дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом соответствия складывающейся и прогнозируемой динамики инфляции в целях достижения целевых ориентиров».

«Другими словами, при увеличении рисков выхода инфляции за пределы коридора 4-6%, Нацбанк будет ужесточать монетарную политику. В то же время решение по базовой ставке на декабрьском заседании будет во многом зависеть от того, как сложится инфляция в ноябре. То есть готового решения на данный момент нет. Напомним, в октябре годовая инфляция в стране выросла до 5,5% в сравнении с показателем в 5,3% в сентябре», — поделился наблюдениями собеседник агентства.

На вопрос, как складываются ставки по ссудам населению, спикер ответил, что «из суммы стоимости фондирования и кредитного риска, принимаемого банками».

«По мере улучшения ситуации в экономике, в том числе дальнейшего замедления инфляции мы будем наблюдать и снижение ставок по розничным кредитам. Однако сильного снижения ставок по кредитам физических лиц мы не ожидаем в среднесрочной перспективе. Соответственно, при обратной динамике закономерно ожидать противоположное», — подытожил Досов.

Напомним, 31 октября сообщалось о повышении тенговых ставок по большинству срочных вкладов в пределах 0,1-1,5% в зависимости от срочности и понижении по большинству сберегательных вкладов на 0,1-0,6% в зависимости от срочности в ноябре в Казахстане.

«В ноябре будут повышены тенговые ставки по большинству срочных вкладов в пределах 0,1-1,5% в зависимости от срочности, и понижены по большинству сберегательным вкладам на 0,1-0,6% в зависимости от срочности», — сообщила в прошлый четверг Ассоциация финансистов Казахстана (АФК).