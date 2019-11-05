Токаев и Путин проведут в четверг встречу в Омске

Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский лидер Владимир Путин проведут в четверг встречу в Омске, сообщает пресс-служба Акорды.

«7 ноября 2019 года глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе XVI форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества» в городе Омск (Россия). В рамках форума запланирована встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — говорится в сообщении во вторник.

Также ожидаются подписание ряда документов, а также осмотр выставки, посвященной высоким технологиям.