Автоматизированная система мониторинга селевой опасности внедрена в Алматы

Алматы. 6 ноября. КазТАГ – В Алматы завершен первый этап внедрения автоматизированной системы мониторинга селевой опасности, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

«В рамках рабочего визита заместителя министра внутренних дел РК Юрия Ильина в ДЧС Алматы доложено о состоянии работы по внедрению автоматизированной системы мониторинга селевой опасности (АСМ), предназначенной для мониторинга и оценки прорывоопасности моренных озер, ведения контроля за гидрометеорологической ситуацией и предупреждения селевых потоков территории, прилегающих к Алматы», — говорится в сообщении в среду.

При этом отмечается, что в настоящее время завершен первый этап, в рамках которого установлены две озерные станции, две очаговые, три станции русловые и три дамбовые на реках Үлкен и Кіші Алматы.

Кроме того, сообщается, что организована защищенная сеть передачи данных со станций мониторинга до центрального сервера, а также разработано программное обеспечение и созданы диспетчерские места в ГУ «Казселезащита» и ДЧС.

«Функционал в режиме онлайн, обеспечивает передачу информации о состоянии моренных озер видеокартинкой без участия человека. В автоматизированном режиме позволяет мониторить до 10 параметров – измерения уровня воды, температуры воздуха, температуры и влажность грунта, температуры воды, интенсивность осадков, фиксации схода селя, сейсмической активности», — говорится в сообщении.