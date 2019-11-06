16 полицейских ВКО наказали за распространение в соцсетях служебного документа

Алматы. 6 ноября. КазТАГ — 16 полицейских Восточно-Казахстанской области наказали за распространение в социальных сетях служебного документа, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) ВКО.

«Сотрудники отдела полиции Шемонаихинского района ДП ВКО привлечены к дисциплинарной ответственности за распространение в социальных сетях служебного документа», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, приказом начальника ДП области ряд должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

«К строгой дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц отдела полиции, в том числе начальник РОП (районного отдела полиции – КазТАГ). Мною на особый контроль взято расследование уголовных дел, начатых по статьям «Изнасилование заведомо несовершеннолетнего» и «Самоубийство», — добавил начальник ДП ВКО Жанарбек Бактыбаев.

Также в департаменте напомнили, что ранее в полицию обратилась жительница Шемонаиха о том, что ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись беспомощным состоянием, вступил в половой контакт с их несовершеннолетней дочерью.

«В результате розыскных мероприятий, разыскиваемый обнаружен мертвым. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством через повешение», — резюмируется в сообщении.