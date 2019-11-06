Нур-Султан. 6 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Более 20 тыс. казахстанцев исповедуют деструктивные религиозные идеологии, сообщил заместитель начальника антитеррористического центра КНБ РК Сергей Швейкин

«Сегодня численность последователей деструктивных религиозных идеологий в Казахстане, по нашим оценкам, составляет чуть более 20 тыс. человек», — сообщил Швейкин в среду на IX форуме религиоведов Казахстана.

По его словам, значительное их число зафиксировано в Атырауской, Южно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях, городах Алматы и Нур-Султан.

«В этой связи нашей главной задачей является оздоровление религиозных ситуаций как в наиболее уязвимых регионах, так и в целом в стране. Наиважнейшей задачей перед специалистами в сфере религии стоит приоритетизация государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы», — отметил он.