Причины отсутствия интереса в разукрупнении со стороны среднего бизнеса назвал Даленов

Алматы. 6 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Есть три причины, из-за которых средний бизнес не заинтересован разукрупняться и переходить в категорию малого бизнеса, считает министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов.

«Есть ограничения, чтобы процесс перехода среднего бизнеса в категорию малого бизнеса не стал массовым. Это, в первую очередь, ограничения по обороту. Его всегда можно просчитать через администрирование. Во вторую очередь, большинство субъектов среднего бизнеса являются плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). Это для них важно, чтобы быть в цепочке экспортных поставок. В третью очередь, переход среднего бизнеса в категорию малого бизнеса сделает невозможным использование инвестиционных и налоговых преференций. Поэтому сегодня, когда средние предприятия фактически могут переходить на упрощенные декларации, они этого не делают. И все эти ограничения администрируют налоговые органы», — сказал Даленов на заседании мажилиса в среду, отвечая на вопрос депутата Нуржана Ашимбетова.

Парламентарий выразил обеспокоенность тем, что в связи с освобождением на три года от налогов малого бизнеса многие средние предприятия станут разукрупняться, тем самым сократив поступления налогов в бюджет.

Как отметил министр, не все категории МСБ получат льготу.

«Это касается только тех, кто работает по специальному налоговому режиму, патенту, упрощенному режиму и так далее. Сегодня льготная ставка составляет 3%», — пояснил Даленов.