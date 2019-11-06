Нур-Султан. 6 сентября. КазТАГ – Назначен глава департамента полиции Казахстана на транспорте, сообщает пресс-служба МВД РК.

«По согласованию с администрацией президента на должность начальника департамента полиции на транспорте назначен полковник полиции Бекиев Онал Ботаевич», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Бекиев ранее работал заместителем начальника департамента кадровой политики МВД. Занимал должности заместителя начальника департаментов полиции Алматинской области и на транспорте.