Назначен глава департамента полиции Казахстана на транспорте

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Нур-Султан. 6 сентября. КазТАГ – Назначен глава департамента полиции Казахстана на транспорте, сообщает пресс-служба МВД РК.

«По согласованию с администрацией президента на должность начальника департамента полиции на транспорте назначен полковник полиции Бекиев Онал Ботаевич», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Бекиев ранее работал заместителем начальника департамента кадровой политики МВД. Занимал должности заместителя начальника департаментов полиции Алматинской области и на транспорте.

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