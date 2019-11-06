Назначен глава следственного департамента МВД Казахстана

Новости 125 0

Нур-Султан. 6 ноября. КазТАГ – Назначен глава следственного департамента министерства внутренних дел Казахстана, сообщает пресс-служба МВД РК.

«По согласованию с администрацией президента на должность начальника следственного департамента министерства внутренних дел назначен полковник полиции Адилов Санжар Аскенович», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Адилов в разные годы работал в следственных подразделениях правоохранительных органов (внутренних дел и финансовой полиции), следственном департаменте МВД. С 2013 года занимал должности заместителя начальника департаментов полиции городов Нур-Султан и Алматы.

Похожие материалы:

  1. Назначен начальник ДП Акмолинской области
  2. Назначен председатель комитета геодезии и картографии МЦРИАП Казахстана
  3. Глава Союза журналистов Казахстана встретился с журналистами Шымкента
  4. Ответсекретарю и директору департамента минкультуры и спорта вынесли приговор в Нур-Султане
  5. К 19 годам лишения свободы приговорен экс-глава Союза фермеров Казахстана Даринов

Новости партнеров

Загрузка...