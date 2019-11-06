Ограничить доходность по нотам Нацбанка предложили в мажилисе

Алматы. 6 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Основная часть средств для поддержки банков ушли в ноты Национального банка, а не на кредитование экономики, сообщил член комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса Азат Перуашев.

«Простая передача корпоративного подоходного налога (КПН) от малого и среднего бизнеса (МСБ) в регионы не есть льгота для бизнеса. Да, акимы будут заинтересованы поощрять развитие бизнеса на местах, но у них не так много инструментов для поощрения МСБ. Основные инструменты находятся в руках у правительства. Это инвестиционная и налоговая политика. Те же вопросы с кредитованием. Наши коллеги этот вопрос поднимали. Основная часть средств, полученных в том числе из Нацфонда, для поддержки банков почему-то ушла в ноты Нацбанка, а не на кредитование экономики. Почему бы министерству нацэкономики вместе с регулятором не рассмотреть вопрос об ограничении возможностей банков размещать средства в ноты Нацбанка, либо рассмотреть вопрос об ограничении доходности по нотам регулятора», — сказал Перуашев на заседании мажилиса в среду.

Также он предложил для стимулирования банков часть средств направлять на кредитование юридических лиц и МСБ.

Другой вопрос, дополнил мажилисмен, касательно преференций.

«Они, в частности, ориентированы на крупный бизнес, если говорить о наиболее привлекательных инструментах. Почему тогда не рассмотреть параметры преференций, чтобы они стали интересны и для МСБ», — отметил депутат.

Есть вопросы, считает мажилисмен, и по налоговой политике.

«Сколько бы мы не говорили о поддержке МСБ, но освобождение от КПН выгоден исключительно малому и микробизнесу, для тех, кто применяет специальный налоговый режим. Глава государства в своем послании не зря обратил внимание на то, что особая поддержка сегодня нужна среднему бизнесу, потому что обрабатывающая промышленность, переработка – это именно средний бизнес. Малый бизнес – это торговля и сфера услуг. Мы считаем, что в сфере налоговой политики необходимо пересмотреть инструменты для поддержки среднего бизнеса, те же ставки налога на добавленную стоимость (НДС), на котором мы настаивали и получили отказ правительства», — акцентировал мажилисмен.

Если сегодня заявляется, что доля МСБ в ВВП по стране составляет 28,5%, констатирует депутат, именно в добывающих регионах уровень очень низкий – всего 10-12%.

«С чем это связано? Говорят, что это связано с большой долей добывающих компаний. Это одно, но ведь у добывающих компаний и больше ресурсов, чтобы вкладывать в поддержку МСБ. Давайте дадим им возможность оставлять регионам часть доходов добывающих компаний, стимулируя развитие МСБ и загружая их заказами», — заключил Перуашев.