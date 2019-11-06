«И в чем замысел самого Касым-Жомарта Токаева, согласившегося на участие в замысле Нурсултана Назарбаева?». «Мы живём в эпоху «чёрных лебедей». «Рейтинг управленческой элиты РК за 3 квартал 2019 года». «О феминизме, токал и бытовом насилии»

Сетевой Казахстан 6 ноября 2019г.

CARAVAN . KZ . ««Потенциала для развития сотрудничества у нас нет»: чего будут добиваться Путин и Токаев на форуме в Омске» — 6–7 ноября 2019 года в Омске состоится XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества». Несмотря на то что в своей основе мероприятие является экономическим и нацелено на бизнес-секторы двух стран, в его рамках пройдет встреча Касым-Жомарта ТОКАЕВА и Владимира ПУТИНА. Учитывая экономическую обстановку и сложную политическую конъюнктуру, корреспондент медиа-портала поговорил с политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ, дабы узнать, каким образом данный форум может повлиять на отношения России и Казахстана.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Замыслы Первого и второго президентов РК-где точка пересечения?» — Понятно ведь, что не в том состоял замысел Первого президента, чтобы просто передать пост преемнику, а потом помогать-дожидаться, пока формальные поначалу президентские полномочия не наполняться реальной властью. А в чем тогда состоял и состоит этот замысел? И в чем замысел самого Касым-Жомарта ТОКАЕВА, согласившегося на участие в замысле Нурсултана НАЗАРБАЕВА? Понятно, что Первый президент загодя посвятил второго в свой концепт, и у них был, разумеется, совместно проговоренный план. Но не факт, что этот общий план полностью совпадает с собственным замыслом Н.А. Назарбаева. И уж тем более не факт, что второй президент руководствуется и будет руководствоваться только этим общим планом, не имея своего собственного.

Никита МЕНДКОВИЧ – «США и антикитайские НПО в Центральной Азии» — Логично, что в течение 2019 года одной из ключевых задач для США стало максимальное давление на Пекин по всем возможным направлениям. В том числе и через партнеров КНР в Центральной Азии: Казахстан и Кыргызстан. Важным оружием в борьбе стала региональная система НПО, подконтрольная Вашингтону. Работа включала в себя формирование негативного образа КНР через накручивание «синьцзянской проблемы» этнических меньшинств, а также продвижение традиционных тем угрозы китайской экспансии на территории соседних государств. В рамках антикитайской кампании можно выделить три направления, которые реализовывались с помощью неправительственных организаций: информационное давление через СМИ, публичные мероприятия и прямые выступления, включая насилие и беспорядки.

OFSTRATEGY . KZ . «Рейтинг управленческой элиты РК за 3 квартал 2019 года» — Отметим, хоть эксперты и стали более щедрыми на оценки, но все еще отмечается некоторая осторожность с их стороны: общие оценки от 4 до 5 баллов получило больше политиков, чем во втором квартале — 11 человек против 7; при этом большинство экспертов продолжают воздерживаться от комментариев, а итоговая оценка выше 5 баллов остается только у действующего президента К.ТОКАЕВА (5,43 балла). Председатель КНБ Карим МАСИМОВ остается на второй позиции в рейтинге (4,93 балла). По сравнению со вторым кварталом увеличились оценки его эффективности и авторитетности, но по критерию «перспективность» продолжается снижение. Посол РК в РФ Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ в третьем квартале вернулся в тройку лидеров (4,63 балла), в основном за счет увеличения оценок по критерию «эффективность» (+0,61).

ZAKON . KZ . «Информация из соцсетей может дать разведке гораздо больше, чем агентурная служба» — В последнее время в мире появилась «гибридная война», в ее арсенал входят и террористические акты, связанные с экстремистской идеологией религиозного толка. Те же террористические организации Аль-Каида, Исламское движение Узбекистана, ДАИШ, в составе которых были задействованы и наши граждане, были одним из способов ведения гибридной войны, в том числе против нашей страны. Об этом и другом читайте в интервью эксперта Центральноазиатского корпуса развития, кандидата политических наук из Алматы Мурата ТУЛЕЕВА.

FORBES . KZ . «Олжас Худайбергенов: Мы живём в эпоху «чёрных лебедей»» — 20 ноября в Нур-Султане пройдёт второй Форум стратегических инициатив. В каких направлениях будет развиваться дискуссия и какие решения готово предложить экспертное сообщество, рассказал старший партнёр Center for Strategic Initiatives (CSI) Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ — Мы живём сейчас в такое время, что стандартные модели не работают, закономерности все сломаны. И приходится каким-то чутьём предугадывать те или иные события. Мы живём в эпоху «чёрных лебедей».

«Как казахстанское регулирование тормозит экспорт в Китай» — Forbes.kz стало известно, что часть казахстанских сельхозпроизводителей, включенных двухсторонними соглашениями в список поставщиков на китайский рынок, отказываются принимать китайских инспекторов на своих предприятиях для включения в список импортеров Главного таможенного управления Китая. Так, по словам главы Национального союза пчеловодов Сергея ТЕРЕЩЕНКО, в соглашение по поставкам меда в КНР в прошлом году было включено четыре казахстанских компании, однако в итоге экспортерами стали лишь две. Похожая ситуация у производителей мяса. Непереработанная животноводческая продукция во всем мире находится под особым контролем, поскольку может экспортировать инфекционные заболевания.

TIME . KZ . «Скажи-ка правду, депутат!» — Жаркая дискуссия разгорелась вчера между депутатами мажилиса и представителями Министерства здравоохранения при обсуждении нового проекта кодекса о здравоохранении. На заседании рабочей группы по этому законопроекту парламентарии щедро делились с чиновниками инсайдерской информацией о качестве вакцин, точности диагностики и прочей правдой о казахстанской медицине. Проект медицинского кодекса, напомним, содержит норму, позволяющую школам и детским садам не принимать невакцинированных детей.

«Жажда ничто, статус – всё» — Вчера депутаты мажилиса озадачились вопросом: кого считать педагогами и с какого именно момента? Они беспокоятся, как бы “левые” казахстанцы не получили те социальные гарантии, на которые парламент вместе с правительством расщедрится в будущем законе “О статусе педагога”.

«Разве так строят?» — Более 250 алматинцев, проживающих в старой многоэтажке по улице Короленко, опасаются за свои жизни: в 17 метрах от них развернулось строительство целого комплекса, из-за чего грунт проезжей части проседает, накренились столбы линий электропередачи, а конструкции для залива бетона падают прямо перед подъездом.

LITER . KZ . «О феминизме, токал и бытовом насилии. Зачем Казахстану нужен женский альянс» — Только за сутки в Нур-Султане в среднем регистрируется десять случаев бытового насилия. В прошлом месяце в столице произошел инцидент, который поверг в шок всю страну: мужчина облил жену бензином и поджег. Спустя несколько дней другой мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил жену и ранил собственного 5-летнего ребенка. В Казахстане, как показывает статистика правоохранительных органов, каждая третья женщина подвергается бытовому насилию. Вспышка бытового насилия (иначе никак не назовешь, об этом говорят сами полицейские) наблюдается не только в Нур-Султане, но и по всей республике. Борьба с этим явлением – одна из задач созданного на днях Альянса женских сил Казахстана.

CAMONITOR . KZ . Женис БАЙХОЖА — «Отрасль, которую потеряли казахи, но сохранили узбеки» — Когда в СМИ приходится читать о проблеме трудоизбыточности сельского, преимущественно казахского, населения южных и западных регионов страны, о том, чем можно было бы его занять, дабы приостановить массовый и неконтролируемый исход в города, я вспоминаю об отрасли, которую мы сами же погубили в 1990-х. Речь идет о каракулеводстве, дававшем в советские годы экспортоориентированную продукцию.

KURSIV . KZ . «Главные мифы о профессиях будущего» — Изменение потребительского поведения, переход к сетевой цифровой экономике, digital-тренды, скорость и мобильность – все это подталкивает компании на поиск новых, конкурентных моделей управления бизнесом. Не последнюю роль здесь играет human resources. Сегодня со всех экранов, трибун, страниц печатной прессы красной нитью проходит мысль: мы входим в цифровую эпоху. Но до сих пор многие не понимают, что же ждет нас в ближайшем будущем, в этой самой цифровой эпохе. На самом деле все весьма просто, считают специалисты по управлению человеческими ресурсами, выступившие на прошедшей недавно в Алматы конференции «HR-Бренд – 2019».

TENGRINEWS . KZ . «Старые дома надежнее новых? Разрушаем 10 мифов о последствиях землетрясений в Алматы» — Разрушать мифы мы пригласили управляющего директора КазНИИСА по производству, кандидата технических наук Ералы ШОКБАРОВА — После распада Союза ГОСТы строительства домов не ослабли, а наоборот, были усилены в сторону сейсмостойкости. В СССР нормы строительства были едины для всех стран — как для обычных, так и для сейсмозон. Казахстан одним из первых в СНГ выпустил свой СНиП для сейсмических районов, это было в 1998 году. Нормы были ужесточены в 2,5 раза в сторону повышения качества. Изменения вносились еще в 2006 году.

365 INFO . KZ . «Мобильный «Кунделик» предлагает смотреть оценки… за рубли» — С начала 2019 года родительская общественность подняла шум, что «Кунделик» стал платным. Во всяком случае, чтобы с компьютера сравнить успеваемость вашего ребенка с другими детьми из класса, школы, района или города, придется заплатить. С мобильным приложением «Кунделик» все еще печальнее. Там бесплатно видно только расписание. А вот, собственно, оценки ученика будут стоить денег… 59 российских рублей в месяц. Если заплатить сразу за год, функционал электронного дневника обойдется на 22% дешевле — 549 рублей.

EXPRESS — K . KZ . ««Гидра» пустила свои щупальца в Казахстане?» — «Гидра» – так сама себя называет крупнейшая в СНГ наркомафия. По данным российских журналистов, дельцы пустили корни и в Казахстане. Речь идет о налаженной сети теневых магазинов, торгующих так называемыми солями в Telegram. Недавно мама одного подростка обнаружила в свободном доступе сайт со ссылкой на Telegram-страницу по продаже кокаина, марихуаны и синтетических наркотиков. Женщина тут же отправилась в полицию. Она выяснила, что наркорынок в Казахстане контролирует некая «Гидра». По данным издания lenta.ru, в Казахстане, Армении, Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане насчитывается около 100 точек этой организации. В России – более тысячи.

AZATTYQ . ORG . ««Значительное ухудшение» свободы Интернета. Казахстан в отчете Freedom House» — 5 ноября Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала отчет с оценкой уровня свободы Интернета в мире (Freedom on the Net). Казахстан — в числе стран, где свобода Интернета «значительно ухудшилась» за минувший год.

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