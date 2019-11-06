Т10 млрд перечислили за обязательное соцмедстрахование в октябре 2019 года в Казахстане

Нур-Султан. 6 ноября. КазТАГ – Т10 млрд перечислили за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) в октябре 2019 года в Казахстане, сообщает пресс-служба НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС).

«За ОСМС в период с 1 по 31 октября 2019 года перечислено Т10 млрд», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как уточнили в ФСМС, общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 31 октября 2019 года, составила Т224 млрд. Из них Т215 млрд (96 %) приходятся на отчисления работодателей, Т8,8 млрд (4%) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Нур-Султан, а также из Карагандинской области.

«Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС», — добавили в фонде.