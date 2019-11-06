Более Т420 млрд потратят на программу «Дорожная карта бизнеса-2025» в Казахстане

Нур-Султан. 6 ноября. КазТАГ – Более Т420 млрд предусмотрено для реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2025» (ДКБ-2025), сообщил министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов.

«Для реализации программы «ДКБ-2025» предусмотрено Т421 млрд, что в полтора раза больше предыдущей пятилетки, сохранены цели и задачи, усовершенствованы инструменты поддержки», — сообщил Даленов на заседании правительства в среду.

Так, по его словам, увеличивается кредитование оборотных средств с Т60 млн до Т360 млн, расширяется доступ к финансированию (вводится субсидирование и гарантирование кредитов, выделяемых микрофинансовыми организациями), совершенствуются требования к участникам программы (обеспечение роста занятости и поступления налогов), усиливается сопровождение предпринимателя на всех этапах (обучение, содействие в подготовке документов для получения кредитов и поддержки, налаживание цепочки сбыта).

«Ожидается увеличение доли МСБ в ВВП не менее 35%, доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП не менее 13,4%. Прогнозируется, что к 2025 году доля МСБ будет составлять до трети всей экономики, а к 2050 году МСБ составит уже половину ВВП», — сказал Даленов.

Говоря об итогах программы «ДКБ-2020» (2015 год – девять месяцев 2019 года), глава миннацэкономики доложил, что было профинансировано более 16 тыс. субъектов МСБ, произведено продукции на Т15,5 трлн, уплачено налогов на сумму порядка Т1 трлн.