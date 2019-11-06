Нур-Султан. 6 ноября. КазТАГ — Три дня отдыха в 2020 году перенесли в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса Республики Казахстан и в целях рационального использования рабочего времени утвержден график переноса дней отдыха в 2020 году», — говорится в сообщении в среду.

«Перенести дни отдыха: с воскресенья 5 января 2020 года на пятницу 3 января 2020 года; с понедельника 11 мая 2020 года на пятницу 8 мая 2020 года; с воскресенья 20 декабря 2020 года на пятницу 18 декабря 2020 года», — говорится в тексте постановления правительства РК о переносе дней отдыха в 2020 году.

Отмечается, что настоящее постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.