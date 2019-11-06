Нур-Султан. 6 ноября. КазТАГ — Назначен вице-министр сельского хозяйства РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Даирбеков Нурбек Слямханович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан», — говорится в сообщении в среду.

Нурбек Даирбеков трудовую деятельность начал в 1994 году, в различные годы работал в коммерческом секторе, в том числе в ТОО «Ак-Бидай».

До назначения вице-министром сельского хозяйства РК Даирбеков с апреля 2019 года занимал должность управляющего директора АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация».