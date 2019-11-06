Алматы. 6 ноября. КазТАГ – Вооруженная группа в масках атаковала таджикскую погранзаставу на границе с Узбекистаном, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

«В ночь на 6 ноября в 3.23 вооруженная группа, состоящая из 20 неизвестных в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад» на таджикско-узбекской границе. В ходе нападения они захватили пять единиц огнестрельного оружия (АКМ). В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были нейтрализованы, пять из них задержаны», — сообщили в среду в пресс-центре пограничных войск госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) РТ.

Отмечается, что в вооруженной перестрелке погибли один солдат пограничных войск и один работник министерства внутренних дел РТ.

«В настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа и продолжается расследование», — говорится в сообщении.