Вооруженная группа в масках атаковала таджикскую погранзаставу на границе с Узбекистаном

Новости 105 0
Война Миров. Бесконечный брексит Война Миров. Бесконечный брексит
2181

Алматы. 6 ноября. КазТАГ – Вооруженная группа в масках атаковала таджикскую погранзаставу на границе с Узбекистаном, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

«В ночь на 6 ноября в 3.23 вооруженная группа, состоящая из 20 неизвестных в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад» на таджикско-узбекской границе. В ходе нападения они захватили пять единиц огнестрельного оружия (АКМ). В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были нейтрализованы, пять из них задержаны», — сообщили в среду в пресс-центре пограничных войск госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) РТ.

Отмечается, что в вооруженной перестрелке погибли один солдат пограничных войск и один работник министерства внутренних дел РТ.

«В настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа и продолжается расследование», — говорится в сообщении.

Похожие материалы:

  1. Расследование начато по факту отстрела краснокнижных джейранов в Жамбылской области
  2. Лучше информировать об ограничениях на границе с Кыргызстаном обещали в ПС КНБ Казахстана
  3. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 55 км от Алматы
  4. Охотинспекторы подозреваются в отстреле сайгаков в Акмолинской области: Дело передано в суд
  5. На Т4,5 млн оштрафована экс-глава госучреждения за взяточничество в Нур-Султане

Новости партнеров

Загрузка...