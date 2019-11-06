Около 3,5 тыс. сел с 6,6 млн сельчан отобрал камбин РК для приоритетного развития

Нур-Султан. 6 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Около 3,5 тыс. сел, имеющих потенциал развития с населением 6,6 млн человек, отобрало правительство для приоритетного развития, сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

«В настоящее время отобрано 3477 сел с потенциалом развития, из которых – 1150 опорных и 2327 спутниковые, включая 200 приграничных сел. В этих селах проживает 6,6 млн человек или 85% сельского населения, развитие которых будет приоритетным», — сказал Скляр на заседании правительства в среду.

Реализация проекта потребует Т900 млрд: 70% – из республиканского бюджета и 30% — из местных бюджетов.

По его словам, в результате реализации проекта за семь лет будет построено и отремонтировано более 7 тыс. км внутрипоселковых улиц, все сельчане будут обеспечены качественной питьевой водой, проведут модернизацию социальных объектов.

По регионам, больше всего сел будет охвачено проектом в Туркестанской области – 38 сел, в Алматинской – 33, Восточно-Казахстанской области – 26, менее всего – в Мангистауской области – пять сел.

В частности, в 2019 году в 53 селах, где проживает почти 700 тыс. человек, реализуется 452 инфраструктурных проекта на Т30 млрд.

В настоящее время в 6443 селах Казахстана проживает 7,7 млн человек (42% населения страны). Нерешенные проблемы сел включают ремонт дорог – более половины сел, высокую степень износа инженерных сетей, ремонт объектов образования и 70% объектов здравоохранения.

«Модернизация сельской инфраструктуры будет проводиться за счет действующих госпрограмм и проекта «Ауыл – Ел бесігі», поддержка предпринимательства на селе – в рамках действующих программ развития АПК, «ДКБ-2020», «Енбек» и других», — отметил замглавы правительства.