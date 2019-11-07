Банковский кризис в Казахстане до конца 2020 года маловероятен

Алматы. 7 ноября. КазТАГ – Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service считает риск повторения банковского кризиса 2014-2015 годов в Казахстане до конца 2020 года маловероятным, сообщило агентство.

«Розничное кредитование в Казахстане опять растет быстрыми темпами, что повышает риск повторения банковского кризиса 2014-2015 годов. Однако стабилизация экономических условий в стране поможет отсрочить возможный рост дефолтов заемщиков – физических лиц по меньшей мере до конца 2020 года. Планы регулятора ограничить рост долговой нагрузки населения также могут способствовать продлению текущей фазы кредитного цикла», — говорится в отчете агентства, опубликованном в четверг.

Быстрый рост розничного кредитования, как считают аналитики Moody’s, приближает уровень закредитованности населения к предкризисному уровню.

«Совокупный объем розничных кредитов (без учета ипотеки) почти в 2,2 раза превышает совокупный номинальный доход домохозяйств по состоянию на конец сентября 2019 года. По нашим оценкам, если регулятор не предпримет никаких мер по ограничению роста кредитования, этот показатель к середине 2020 года превысит уровень 2013 года, когда объем кредитов в 2,4 раза превышал доходы населения», — следует из сообщения.

Риск-менеджмент в банках улучшился за последние годы, но они стремятся нарастить бизнес. Кредитоспособность заемщиков со средним и низким уровнем дохода, по мнению аналитиков агентства, ухудшается, их долговая нагрузка растет.

Продолжающийся, хотя и скромный по темпу, экономический рост продлит время накопления долга населением при отсутствии значительного ухудшения качества активов по крайней мере до конца 2020 года. Экономический спад в ближайшие 12-18 месяцев, как полагает Moody’s, маловероятен.