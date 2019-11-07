Назначен новый член Центризбиркома РК

Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Назначен новый член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РК.

На заседании сената парламента РК членом ЦИК РК назначена Щегорцова Анастасия Геннадьевна. До назначения она исполняла обязанности руководителя аппарата ЦИК РК.

Щегорцова в 2014-2017 годах занимала должность заместителя генерального директора АО «КазМедиа Орталығы», в 2017-2018 годах – руководителя РГУ «Служба центральных коммуникаций», в 2018-2019 годы – заместителя руководителя АО «Казконтент».

Напомним, 9 октября Зауреш Баймолдина ушла из ЦИК РК по собственному желанию. Она была членом Центризбиркома с декабря 2017 года.

В этот же день стало известно, что Баймолдина назначена ректором Академии правосудия при Верховном суде РК.