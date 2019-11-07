Лаборатория по производству синтетических наркотиков выявлена в СКО

Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ — Лаборатория по производству синтетических наркотиков выявлена в Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба МВД РК.

«В СКО в пригородном населенном пункте выявлена лаборатория, где производились и подготавливались к реализации синтетические наркотики, известные как «спайс». Производство зелья наладил местный житель у себя дома. Он дистанционно закупал концентрат наркотического вещества, готовил его, смешивал с травяными сборами и расфасовывал по дозам», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В ходе обыска, как уточнили в ведомстве, в квартире подозреваемого обнаружены и изъяты компоненты для производства «спайса», полимерные пятилитровые бутылки и воронка с наслоением синтетического каннабиноида, которые использовались в качестве емкости для изготовления конечного наркотика.

«Изъяты также электронные весы, Т900 тыс. Оперативными работниками изъято 450 разовых доз «спайса», расфасованных в бумажные свертки», — следует из сообщения.

Как пояснил задержанный в ходе обыска, наркотики он приготовил и расфасовал для личного употребления, а большое количество наркотика поясняет тем, что ежедневно он якобы употребляет 13-15 доз «спайса». Однако, как удалось выяснить оперативникам, свой товар криминального происхождения организатор нарколаборатории сбывал в своем поселке и жителям близлежащих населенных пунктов.

«В настоящее время мужчина взят под стражу. Ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 297 (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов) УК РК», — уточнили в МВД.