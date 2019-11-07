Алматы. 7 ноября. КазТАГ — Факт смерти 15-летнего подростка на тренировке расследуют в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Факт скоропостижной смерти 15-летнего подростка (на тренировке – КазТАГ) в настоящее время расследуется управлением полиции Алмалинского района. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) Алматы в четверг.

Ранее в соцсети одна из матерей – врач Жибек Жолдасова написала, что накануне ее «сын, как и его товарищи по команде, пережили жуткий стресс».

«На их глазах умер их ровесник. Все произошло во время тренировки. По словам сына, особых нагрузок в этот день не было, разминка, а потом просто играли. Парень вдруг схватился за сердце, упал и умер. Приехали две бригады скорой, но спасти не смогли. Подросткам всего 13-15 лет и справку о состоянии здоровья, требуют с первой тренировки. У всех ребят такие справки имеются, мы даже УЗИ сердца сыну проводили. (…) Поздним вечером по просьбе тренера снова всех вызвали уже давать показания полиции», — сообщила врач.

В свою очередь в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы отметили, что «смерть наступила до приезда скорой помощи».

«Скорая приехала вовремя», — добавили в горздраве.