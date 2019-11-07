В Ташкенте главы спецслужб СНГ обсудят ситуацию на севере Афганистана и ее влияние на ЦА

Алматы. 7 ноября. КазТАГ — В Ташкенте главы специальных служб Содружества независимых государств (СНГ) на 47-м заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ (СОРБ) обсудят ситуацию на севере Афганистана и ее влияние на Центральную Азию, сообщает ТАСС.

«(7 ноября в Ташкенте на 47-м заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ – КазТАГ) планируется обсудить военно-политическую ситуацию, складывающуюся на севере Исламской Республики Афганистан, ее влияния на развитие оперативной обстановки в Центрально-Азиатском регионе», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Также сообщается, что участники заседания намерены выработать дополнительные меры противодействия попыткам вербовки боевиков и пресечения проникновения террористов в страны содружества, а также разработать способы того, как не допустить разжигания межнациональной и межконфессиональной розни.

«Основное внимание на заседании будет уделено совершенствованию сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью», — следует из сообщения.

Как отметили в ЦОС, в Узбекистане заседание совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ проводится впервые. Ранее Служба государственной безопасности Узбекистана участвовала в работе СОРБ в качестве наблюдателя, а с 5 июля 2018 года является полноправным членом совета.