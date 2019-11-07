Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 7 ноября. КазТАГ – Курс доллара США в четверг относительно данных за среду повысился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т389,1, а продажи – Т390,3.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т388,9, а продают по Т390,5.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т389,3, а продажи – Т389,8.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на четверг, составляет Т388,86.