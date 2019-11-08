Назван планируемый предел ставки вознаграждения госфонда соцстрахования РК на 2020 год

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Нур-Султан. 8 ноября. КазТАГ – Назван планируемый предел ставки вознаграждения АО «Государственный фонд социального страхования» (ГФСС) на 2020 год, передает корреспондент агентства.

Правительство намерено утвердить на 2020 год предельную величину процентной ставки комиссионного вознаграждения, получаемого от активов ГФСС в размере не более 0,74% от размера активов, поступивших на счет фонда.

Ожидается, что норматив будет введен в действие 1 января 2020 года.

Ранее МИА КазТАГ назвало планируемый предел ставки вознаграждения НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) на 2020 год. Кабмин намерен утвердить данный норматив в размере не более 1,51% от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц.

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