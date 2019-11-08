Нур-Султан. 8 ноября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в пятницу на западе и юге Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Под влиянием антициклона в западных и южных областях Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-западные, северные и восточные регионы оказывает влияние ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронты – ожидаются осадки, усиление ветра, метель, гололед. Местами по Казахстану ожидается туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днем +2+4.

В Алматы облачно с прояснением, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью около 0, днем +5+7.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью -1-3, днем +10+12.

В Акмолинской области местами ожидаются гололед, метель, туман, усиление ветра на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -2+3.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гололед, метель. Днем 0+5, ночью -2+3.

В Павлодарской области местами ожидаются гололед, метель. Днем +1+6, ночью -3+2.

В Костанайской области местами дождь с небольшим снегом, местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-23 метров в секунду. Днем +2+7, ночью 0-5.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-23 метров в секунду, низовая метель. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Карагандинской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман, днем гололед, низовая метель. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Жамбылской области местами ожидается туман. Днем +8+13, ночью -1-6.

В Туркестанской области тоже местами ожидается туман. Днем +8+13, ночью -3+2.

В Атырауской области местами ожидается туман. Днем +7+12, ночью 0+5.

В Западно-Казахстанской местами тоже ожидается туман. Днем +8+13, ночью +3+8.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем +2+7, ночью -3+2.

В Кызылординской области без осадков. Днем +10+15, ночью -2+3.

В Мангистауской области тоже без осадков. Днем +9+14, ночью +1+6.

В Актюбинской области без осадков. Днем +8+13, ночью -2+3.

«В ближайшие сутки на горных реках востока, юга и юго-востока республики будет наблюдаться колебание водности. На реках северной половины республики ожидается охлаждение водной поверхности», — предупредили синоптики.