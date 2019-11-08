Алматы. 8 ноября. КазТАГ — Программу работ по межгосударственной стандартизации на 2019-2021 годы обсудят в Шымкенте, сообщает интернет-портал СНГ.

«13 ноября в Шымкенте состоится 56-е заседание Межгосударственного совета (МГС) по стандартизации, метрологии и сертификации. Организатором выступает комитет технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции РК. (…) В ходе заседания планируется обсудить вопросы дальнейшего развития МГС, программу работ по межгосударственной стандартизации на 2019-2021 годы, проект программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2021-2025 годы, ход реализации и подготовки ряда межправительственных соглашений, а также другие вопросы», — говорится в сообщении департамента экономического сотрудничества исполнительного комитета СНГ.

Как сообщается, в заседании планируется участие представителей национальных органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, а также исполнительного комитета СНГ и бюро по стандартам МГС.