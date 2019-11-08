«Какие проблемы обсудили Путин и Токаев на форуме в Омске». «Казахские зиялы кауым решили возвысить родной язык, «унизив» русский?». «Только через женщину может быть эволюция в обществе». «Ребенка бьют — о причинах родительской жестокости»

Сетевой Казахстан 8 ноября 2019г.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Какие проблемы обсудили Путин и Токаев на форуме в Омске — все самое важное» — «Пленарка» с участием глав государств длилась около часа. Этого хватило, чтобы найти решение проблем, которые есть у «богом данных соседей». Заторы на границе стали одной из основных тем форума в 2019-м. О том, что фуры стоят порой до восьми часов, говорили много. Президенты о проблеме знают и разбираются. ТОКАЕВ и ПУТИН поговорили с глазу на глаз на двусторонней встрече. Казахстанский лидер поднял проблему экологии – рекам Иртыш и Урал нужна помощь. Токаев поделился, что встретил понимание со стороны Путина, и выразил ему благодарность. Россия и Казахстан — в десятке крупнейших экспортеров пшеницы. На международном рынке не надо вредить сельскохозяйственным товаропроизводителям, заявил Токаев — «Огромные возможности имеют агропромышленные комплексы наших стран, которые следует рационально использовать. Мы часто конкурируем друг с другом, порой контрпродуктивно для наших производителей. Поэтому нам нужна координация и в этом направлении«.

AZATTYQ . ORG . «Прекратить задержания на митингах и пытки, пересмотреть законы. Рекомендации Нур-Султану и реакция» — Страны Запада на сессии ООН в Женеве, где 7 ноября заслушали отчет казахстанских властей в рамках Универсального периодического обзора (УПО), рекомендовали Нур-Султану пересмотреть ряд норм уголовного кодекса, в частности исключить статьи о «возбуждении розни» и «распространении заведомо ложной информации», декриминализовать клевету. Казахстан призвали также реализовать рекомендации ОБСЕ в области выборного законодательства; выполнить стандарты Международной организации труда, касающиеся профсоюзов; прекратить пытки в местах лишения свободы; принять антидискриминационное законодательство, чтобы исключить притеснения по признаку гендерной идентичности и сексуальной ориентации.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Молдавский вопрос» — На днях ряд СМИ сообщил, что Казахстан готов пойти на мировое соглашение со СТАТИ, выплатив ему изначальные полмиллиарда долларов, чтобы избежать дальнейших судебных разбирательств, но представители Минюста эту информацию опровергли. В то же время очевидно, что победные реляции звучат все менее бравурно. Казахстанские власти явно проигрывают шаг за шагом арбитражные и судебные разбирательства в международных судах. Ведь если «какому-то молдаванину» удалось отстоять свои права на пару относительно небольших месторождений и отсудить у Нур-Султана полмиллиарда долларов, то возможности страны «наехать» или национализировать активы более крупных игроков стремятся к нулю.

CAMONITOR . KZ . Женис БАЙХОЖА — «Казахские зиялы кауым решили возвысить родной язык, «унизив» русский?» — Представители национальной интеллигенции, активно поучаствовав в освоении десятков миллиардов тенге, выделенных государством на продвижение казахского языка и всего, что с ним связано, сегодня вынуждены констатировать отсутствие результата. Но вместо того, чтобы покопаться в себе, они все чаще называют виновником сложившейся ситуации другой язык – русский. Мол, пока не будет устранен конкурент в его лице, казахский так и не сможет занять подобающее ему место.

KAZPRAVDA . KZ . Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ – «Казахстан – страна молодых» — Подходит к концу Год молодежи, торжественно открытый Елбасы в январе, и это хороший повод задаться вопросом, что же было сделано. Безусловно, посвящение года той или иной сфере жизни нашего общества – это, скорее, символический акт, призванный обратить внимание как государства, так и простых граждан на определенные феномены реальности. Прежде всего мне хочется отметить, что молодежь в Казахстане – самая большая возрастная группа. Граждан в возрасте от 15 до 34 лет, согласно официальной статистике, у нас более 5 млн и почти столько же детей до 14 лет.

IA — CENTR . RU . «Азиза ШУЖЕЕВА: наша задача — до 30% женщин во власти» — Какие шаги Ассоциация намерена предпринять в самое ближайшее время, мы побеседовали с заместителем председателя «Альянса женских сил Казахстана» Азизой ШУЖЕЕВОЙ — Сейчас мы действительно стоим на интересном этапе развития, когда мы либо сделаем толчок и станем более цивилизованным прогрессивным государством, либо мы сохраним свои патриархальные устои, но при этом мы как государство потеряем эффективную рабочую силу в лице женщин. Благодаря системе образования, организациям, различным общественным деятелям мы должны создать социальные лифты для девочек и молодым девушкам. Нужно повысить уровень их образования, чтобы в будущем они смогли воспитать достойное образованное поколение. Только через женщину может быть эволюция в обществе.

FORBES . KZ . «Ноябрьские тезисы: почему в казахстанской юриспруденции грядёт революция» — Корпоративные юристы оценили проект Административного процедурно-процессуального кодекса. Своё отношение в поступившему в парламент законопроекту юристы высказали на XIV Казахстанском форуме корпоративных юристов в четверг, 7 ноября, в Алматы. Первым слово взял экс-глава Конституционного совета РК Игорь РОГОВ, ныне — член Венецианской комиссии — Произойдёт серьёзный, очень сильный переворот в нашей юстиции. Главное — граждане будут в большей степени защищены, так как бремя доказывания будет всегда лежать на государственных органах, а гражданину будет достаточно усомниться в законности того или иного акта.

365 INFO . KZ . «Ребенка бьют — эксперты о причинах родительской жестокости» — Убийство полутрогодовалой девочки, произошедшее в отеле InterContinental Almaty, шокировало общественность. По подозрению в этом преступлении арестован отец, гражданин Великобритании. Мать — гражданка Казахстана. Как стало известно, отец сильно избил ребенка, что и привело к трагичному исходу. К сожалению, подобные случаи для Казахстана не редкость. И, по мнению Дины СМАИЛОВОЙ, руководителя общественного фонда «НЕ МОЛЧИ KZ», всему виной несовершенное законодательство и терпимость нашего общества к насилию. Ведь если даже отец-иностранец почувствовал вседозволенность, будучи в чужой стране, что уж говорить о некоторых гражданах Казахстана, привыкших тиранить своих близких.

VLAST . KZ . «Тамара Калеева: «Народ привык к этому идеологическому ярму, к этим ограничениям в клетке»» — В этом году фонду защиты слова «Адил соз» исполнилось 20 лет. Все это время его возглавляет Тамара КАЛЕЕВА. Мы поговорили с ней о преемнике, достижениях, фрондерстве 90-х, декриминализации клеветы и том, нужен ли Казахстану Закон о СМИ — Я же говорю, что нужен закон о свободе слова. Вот он для всех: и для пользователей интернет-ресурсов, и для журналистов, то есть единые ограничения и права словесного выражения. А что касается просто интернет-ресурса, отдельных аккаунтов, и СМИ, их, конечно, надо разделять. Потому что у СМИ цель не самовыражение, у них цель более серьезная, это общественное мнение, информирование общества, и они нуждаются в государственной поддержке, они должны ее иметь.

RITMEURASIA . ORG . Сергей СМИРНОВ – «Деградация земель в Казахстане: фактор природный и человеческий» — Как бы власти Казахстана ни рекламировали нефтегазовое «изобилие» страны, она была и остается страной аграрной, а значит, главный ее ресурс – земля. Прискорбно, но в настоящее время из-за нарушений агротехники, несоблюдения водного режима почв, недостатка или отсутствия средств на проведение рекультивации, низкой культуры земледелия, слабых сельскохозяйственных знаний товаропроизводителей опустыниванию и деградации подвержено свыше двух третей территории РК.

MK — KZ . KZ . «Как в Казахстане «водные» миллиарды уходят в песок» — Сейчас в 6443 селах Казахстана живет 42% населения — 7,7 млн человек. Чтобы удержать их на местах и поставить заслон нарастающему перетоку сельчан в города, власти решили в очередной раз разделить села на “перспективные” и “не очень” и профинансировать приближение аула к благам цивилизации.

INFORMBURO . KZ . «В Казахстане пытаются спасти саксаульные леса от массовой вырубки. Почему это важно?» — Браконьерская вырубка наносит природе ущерб на 700 млн долларов ежегодно. Дома, посёлки, сады, автомобильные и железные дороги, каналы – всё это могло бы оказаться под песком в пустынных и полупустынных природных зонах, если бы не саксаул. Там где он есть, дюны остаются закреплёнными, а там, где его нет, песок становится подвижным и полуподвижным. При сильном ветре бархан за день может сдвинуться на несколько метров. Единственная естественная преграда – это саксаул, но его вырубают. К спасению этого уникального для Центральной Азии растения подключились международные организации.

CARAVAN . KZ . «Гречка снова растет в цене: открытые границы Таможенного союза подстегивают рынок» — Первым в цене растет самый неадекватный товар. За год цены на гречку выросли более чем в 2 раза – с 110 тенге до 281 тенге за кило.

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