Региональные квоты на 2019 год на прием переселенцев и оралманов хотят пересмотреть в РК

Нур-Султан. 8 ноября. КазТАГ – Региональные квоты на 2019 год на прием переселенцев и оралманов хотят пересмотреть в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Региональную квоту приема оралманов на 2019 год планируют установить в количестве 2031 человека, а региональную квоту приема переселенцев на 2019 год в количестве 6962 человек.

Напомним, 16 января МИА КазТАГ сообщало о том, что правительство утвердило региональную квоту приема оралманов на 2019 год в количестве 2103 человек, а региональную квоту приема переселенцев на 2019 год в количестве 7771 человека.