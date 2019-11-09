Почти 34 тыс человек хотят призвать в армию в марте-июне и сентябре-декабре 2020 года в РК

Нур-Султан. 9 ноября. КазТАГ – Почти 34 тыс человек хотят призвать в армию в марте-июне и сентябре-декабре 2020 года в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Правительство намерено поручить акиматам областей, а также городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент организовать работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте-июне и сентябре-декабре 2020 года 33 974 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва. Также местные власти должны будут организовать медицинское обеспечение призывных пунктов.

Министерству внутренних дел планируют поручить организовать усиленное дежурство сотрудников органов внутренних дел в местах сбора и отправки в войска призывников, а министерству индустрии и инфраструктурного развития – обеспечить перевозку уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы и граждан, призванных на воинскую службу в вооруженные силы, министерство внутренних дел, комитет национальной безопасности, службу государственной охраны по заявкам министерства обороны.

Минобороны и МВД возмещение расходов на перевозку граждан, призванных на срочную воинскую службу, а также уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы, должны будут производить непосредственно организациям, осуществляющим перевозку, по предъявленным ими счетам в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете.